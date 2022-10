Moradores partem cobra grande e encantran corpo de mulher desaparecida

Um caminhão tombou quando passava por uma ponte que dá acesso ao Ramal dos Mineiros, que dá acesso à Comunidade da Vila Nova Aldeia, localizada no município de Senador Guiomard interior do Acre, na manhã desta quarta-feira (26). O veículo ficou com as rodas para cima. Um vídeo, gravado pelo diarista Eduardo Bandeira, mostra como a caçamba ficou após cair e as condições da ponte.

Bandeira explica que o acesso oficial para até a comunidade, o Ramal da Limeira, está interrompido há 67 dias devido a um acidente semelhante na ponte. Então, a prefeitura abriu um desvio pelo Ramal dos Mineiros e a comunidade passou a usar a ponte como rota.

“Está com 67 dias que a ponte do Ramal da Limeira caiu. Uma caçamba que estava puxando um barro caiu e derrubou tudo. Foi feito nesse desvio pelo Ramal dos Mineiros para a população da Vila Nova Aldeia não ficar isolada. Esse desvio aumenta em 14 quilômetros o deslocamento e temos muitos produtores que precisam levar mantimentos para o município”, explicou.

A assessoria da Prefeitura de Senador Guiomard informou que a ponte do Ramal da Limeira recebeu melhorias este ano e que, nesta quinta (27), será enviada uma equipe da Secretaria de Obras para avaliar a situação dos Ramais da Limeira e dos Mineiros. (Veja a nota mais abaixo)

Segundo Bandeira, a comunidade chegou a fazer um protesto e fez até um bolo no dia em que completou 30 dias dos problemas apresentados na ponte do Ramal da Limeira.

“A prefeita [Rosana Gomes] e representantes do governo foram ao local e disseram que iriam resolver o problema. Estamos com 67 dias. A população pensa em realizar uma manifestação porque ainda não começou o inverno. Quem anda de moto, cavalo passa, mas um ônibus escolar ou caminhão não tem condições”, explicou.

Nota da prefeitura

A Prefeitura de Senador Guiomard tem demonstrado preocupação com a situações de todos os ramais. Do início da gestão até o momento, quase 500 km de ramais foram recuperados, incluindo pequenas ou grandes intervenções.

O Quinari tem umas das maiores extensões de ramais do Acre. No caso do ramal em questão, a Secretaria de Obras já trabalhou em alguns trechos, mas pela questão de qualidade do solo, basta uma pequena chuva, e o local fica prejudicado. A prefeita Rosana Gomes tem trabalhado incansavelmente para garantir o ir e vir dos produtores rurais. Nessa semana, a gestão trabalha na construção de cinco pontes.

