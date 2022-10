Em Sena Madureira, homem mata onça após ter se sentido atacado por animal; IMAGEM FORTE

Ainda como etapa do concurso público de provas e títulos para ingresso na magistratura do Estado do Acre, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, assinou o Edital nº 36/2022 convocando candidatos para entrevista de verificação e validação da autodeclaração de pretos ou pardos.

Vinte e quatro candidatos constam na lista para participarem da entrevista a ser realizada nesta terça-feira, 25, por videoconferência. Os horários de cada um, com fuso horário oficial do Estado do Acre, também constam na tabela.

Confira o edital

A entrevista terá por finalidade verificar a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e deliberação a respeito do enquadramento do candidato como preto ou pardo, observando as informações prestadas no ato de inscrição e as características fenotípicas do candidato, verificadas pelos componentes da comissão, excluídas as considerações sobre a ascendência.

No mês passado, a desembargadora-presidente instituiu a Comissão de Heteroidentificação para análise da autodeclaração das candidatas e candidatos do certame.

Na última sexta-feira, 24, foi publicado edital de homologação e divulgação do resultado da análise dos recursos das notas dos títulos.

Confira o edital

