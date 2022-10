Idoso fica em estado grave após ser atropelado por motoboy

Isaías Paulino dos Santos, de 23 anos, foi esfaqueado no último sábado (22) no Ramal do Jair, zona rural de Capixaba. Principal suspeito se apresentou na delegacia nesta segunda-feira (24) e alegou legítima defesa.

O jovem Isaías Paulino dos Santos, de 23 anos, foi assassinado a facadas na noite do último sábado (22) no Ramal do Jair, zona rural de Capixaba, interior do Acre. O principal suspeito se apresentou na delegacia nesta segunda-feira (24) e alegou legítima defesa.

Conforme o delegado da cidade, Aldízio da Silva, o crime ocorreu na casa da mãe do suspeito, onde estavam comemorando o aniversário dela. Segundo ele, o suspeito, que não teve o nome revelado, não foi preso em flagrante, e por isso, nesta segunda foi ouvido e liberado em seguida.

“O suspeito disse que a vítima e outros parentes dela chegaram na festa sem ser convidados e estariam bêbados. Quando chegaram, um deles já lhe deu um mata leão e o que faleceu tentou atacá-lo. Nesse momento o homem foi ferido. Segundo informações há filmagens de câmeras de segurança”, afirmou o delegado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para ser periciado e determinado a causa da morte.

