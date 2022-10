PM promove evento em alusão ao Dia das Crianças em Sena Madureira

Na manhã do último domingo, 23, em alusão ao mês do servidor público, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) realizou a 1ª edição da Corrida do Servidor na região do Vale do Juruá.

Para o servidor público Edney Mesquita é um momento especial para os servidores estarem reunidos. “Esse evento que a Seplag está organizando mostra o cuidado e o zelo que a gestão tem com os servidores”, destacou.

“Nossa intenção hoje é proporcionar um momento de lazer para nossos servidores, aliado à prática de esportes, portanto, preparamos tudo com muito carinho, com um café da manhã reforçado. É importante frisar que durante a entrega dos kits para a corrida, os servidores entregaram 5 quilos de alimentos que serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM)”, pontuou o secretário.

Um dos ganhadores da corrida, o servidor Erico Jonas Oliveira, 2º tenente do Corpo de Bombeiros, na categoria 5 km, disse que se sente feliz por fazer parte da corrida.

A corredora Maria Aparecida Lima, vencedora da categoria 5km, professora da rede pública, disse que essa atividade é fundamental para o incentivo da prática de esportes.

“Nós, professores, ficamos muito tempo em sala de aula e essa corrida é uma forma de interagir e socializar com nossos colegas”, comentou.

O evento contou com duas categorias: 5km e 10km. Cerca de 148 servidores estiveram presentes. As premiações eram para o público feminino e masculino.

Agência de Noticias do Acre- Aline Querolaine

