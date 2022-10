Homem é executado com 5 tiros no meio da rua na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Um homem identificado como Antônio Francisco Souza Felix, 32 anos, foi assassinado com cinco tiros na noite desta segunda-feira (17) no conjunto Carandá, na Baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia, criminosos armados invadiram a casa da vítima que ainda tentou fugir para não ser executado, mas acabou ferido em via pública e morreu antes da chegada do atendimento médico do Samu.

A Polícia Militar foi acionada, interditou a área para o trabalho da perícia e em seguida saiu a procura dos suspeitos. Até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.

Fonte-Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram