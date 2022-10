Motorista fica ferido após carro pegar fogo na estrada

PM apreende drogas, 01 (um) menor envolvido no incêndio criminoso e prende 03 (três) homens por tráfico de drogas em Manuel Urbano.

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, em conjunto com a Polícia Civil realizou apreensão e prisão de 04 (quatro) pessoas na manhã de hoje. Cabe destacar que o menor apreendido, segundo informações das forças de Segurança Pública, está envolvido no incêndio a uma residência ocorrido na data de 11 para 12 de outubro do corrente ano, no município de Manoel Urbano.

No tocante à apreensão do menor,

após recebidas as informações acerca do ato delitivo, as forças de Segurança Pública iniciaram as buscas para fins de captura dos criminosos. Por volta das 08h00 de hoje logrou êxito em aprender em flagrante um dos responsáveis pela conduta praticada.

Aproximadamente às 10h00, em ação conjunta: Polícia Militar e Polícia Civil foi realizada a prisão dos envolvidos no tráfico de drogas.

Os criminosos se encontram agora à disposição da Polícia Judiciária para realização dos procedimentos cabíveis.

Ressalta- se que os incêndios criminosos naquela cidade iniciaram na noite do dia 09 deste mês. Deste então as forças de Segurança têm atuado fortemente, tendo como resultado a realização da prisão de vários envolvidos, aprendido droga e arma de fogo.

Assessoria do 8°BPM.

