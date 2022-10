PGJ recebe visita institucional do prefeito de Mâncio lima

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento recebeu na manhã desta segunda-feira, 10, a visita institucional do prefeito do Município de Mâncio Lima, Isaac Lima.

A agenda, solicitada pelo gestor municipal, objetivou o estreitamento de relações entre a administração com a instituição, pensando no diálogo permanente e na garantia dos direitos fundamentais.

Segundo o prefeito, é importante essa proximidade a fim de discutir algumas questões inerentes à administração pública. “Nossa intenção é sempre acertar. Não queremos causar transtorno, mas manter o diálogo para evitar cair no erro”, disse.

O PGJ agradeceu a visita e destacou que o MPAC está disposto a dialogar, de forma republicana, dentro de suas atribuições. “Agradeço a deferência e coloco a instituição à disposição para a discussão de questões relevantes e de interesse público”, finalizou.

Tiago Teles – Agência de Notícias do MPAC

