Em Sena Madureira Morre idosa atingida por bala perdida durante ataque de facção no bairro pista

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência e 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, realizou, nesta quinta-feira, 6, uma reunião com representantes do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física do Acre (Capedac).

O encontro foi solicitado pelos representantes da Capedac, Edivânio Silva e Mazinho Silva. Pelo MPAC, estiveram presentes os membros que atuam na 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde, promotor de Justiça Ocimar da Silva Sales Júnior, e na Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, promotora de Justiça Vanessa de Macedo Muniz.

A reunião tratou sobre temas relacionados ao transporte de pessoas com deficiência, como a implementação e regularização do Serviço de Atendimento aos Usuários Portadores de Deficiências Severas (SAUD) em Rio Branco; a regularização dos transportes adaptados por aplicativos de celular e frota de táxi; a licitação dos novos ônibus coletivos da capital, com acessibilidade por plataforma; e o transporte adaptado para realização dos treinos de atletas paraolímpicos.

Também foram discutidas pautas como a aquisição, entrega e manutenção de cadeiras de rodas motorizadas ou manuais; o espaço físico da Oficina Ortopédica na Fundhacre; além da aquisição de fraldas, colchões e almofadas ortopédicas para idosos e pessoas com deficiência, por meio de um programa do Governo Federal em parceria com as farmácias populares.

“Existem procedimentos em trâmite no Ministério Público e vamos fiscalizar as situações que foram descritas, vez que as dificuldades apresentadas não podem persistir no atual cenário de valorização da pessoa com deficiência em todos os espaços sociais”, ressaltou o promotor de Justiça Ocimar Júnior.

Fonte-Agência de Notícias do MPAC

