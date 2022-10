Propaganda eleitoral no rádio e na TV recomeça nesta sexta

Governo sanciona lei que concede cadeira de rodas motorizada gratuita a pessoas com deficiência severa

Lilia Camargo outubro 5, 2022 – 08h44min

Foi sancionada na última segunda-feira, 3, a lei estadual 3.980, que institui um programa voltado a pessoa com deficiência, destinado a oferecer, gratuitamente, cadeiras de rodas motorizadas com controles adaptados, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com recursos do Ministério da Saúde (MS).

O equipamento será fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde. Foto: reprodução

A lei é de autoria do deputado Roberto Duarte e tem como objetivo dar condições de mobilidade e locomoção a pessoas com deficiência severa com incapacidade de manipular cadeiras de rodas convencionais e que comprovem não possuir recursos para a aquisição particular do equipamento.

As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. A lei entrou em vigor a partir da data de sua publicação.

Fonte-Agência de Notícias do Acre -por Lilia Camargo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram