Investigado por homicídio durante bebedeira no interior do Acre é preso

A idosa Eva Efigênia Liberalino do Carmo, de 65 anos, foi atingida na cabeça por uma bala perdida durante tiroteio entre grupos criminosos. O crime ocorreu na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, na noite da última terça-feira, 4.

De acordo com informações, a idosa estava sentada em uma cadeira, em frente de casa, conversando com vizinhas, no bairro da Pista, no Primeiro Distrito do município de Sena Madureira quando criminosos que residem no bairro Niterói, região do Segundo Distrito atiravam em direção ao outro lado do rio Yaco, onde estavam outros membros de uma facção rival.

Um tiro atingiu a cabeça da idosa, que foi socorrida por vizinhos e levada em carro particular ao Hospital João Câncio Fernandes. Na unidade de saúde, os médicos plantonistas avaliaram como grave o estado de saúde da vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco na capital do Acre.

Policiais militares de Sena Madureira realizaram buscas na tentativa de identificar e prender os criminosos.

Fonte- A Gazeta do Acre

