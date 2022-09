Alan Rick reafirma compromisso de continuar a luta por médicos brasileiros formados no exterior

O candidato a senador Alan Rick (União Brasil, líder nas pesquisas de intenção de votos para o Senado, foi recebido com festa pelos estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia. O encontro ocorreu em Brasiléia, na última segunda-feira (26).

Alan é o autor da Lei do Revalida que garantiu a realização do exame duas vezes por ano, o que abriu a oportunidade desses médicos se prepararem para a prova e conquistarem a habilitação de seus diplomas para atuação no Brasil. O parlamentar também garantiu a inclusão de mais de 8 mil médicos acreanos no Programa Mais Médicos, através de uma emenda a Lei do Mais Médicos. Antes, o programa só contratava médicos cubanos.

“Transformar vidas e realizar sonhos. É isso que a luta pelos médicos brasileiros formados no exterior significa pra mim. E a demonstração do apoio de todos eles nessa reunião, em Brasiléia, foi emocionante. Reafirmo aqui o meu compromisso de continuar essa luta no Senado da República”, disse o candidato a senador.

Várias histórias foram contadas por médicos revalidados, revalidandos e os estudantes que ainda estão cursando medicina na Bolívia.

A estudante Lauana Prado agradeceu. “Alan sempre nos atende nas nossas causas. Garantiu o exame periódico, tenho irmãos, primos, amigos que conseguiram revalidar. E a cada nova batalha, Alan esteve com eles, buscando a correção justa, a divulgação antecipada da nota de corte, ele sempre esteve conosco. Também estou nessa busca de realizar o meu sonho e tenho certeza que continuaremos contando com ele no Senado”- finalizou.

Na última pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda (IPEC), em parceria com a Rede Amazônica, afiliada a Globo, Alan Rick lidera com 33%. Ney Amorim (Podemos) aparece com 18% e Márcia Bittar com 15%

assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram