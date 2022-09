(Vídeo)“Fake news do desespero” – Alan Rick desmente fake news espalhada por adversários

O candidato a senador da República Alan Rick (União Brasil), que aparece na liderança com 33% das intenções de voto na pesquisa IPEC/REDE AMAZÔNICA, recebeu prints de uma conversa em que uma pessoa ligada ao grupo do candidato a senador da coligação “Avançar para fazer mais” tentava ‘plantar’ uma matéria em um site local. Com a negativa do jornalista responsável pelo site, a “fake News” começou a ser espalhada em grupos de whatsapp.

Alan Rick chamou o texto que tentava aliar seu o nome ao do ex-senador e candidato ao governo do estado Jorge Viana (PT) de “Fake News do Desespero”.

“Estamos liderando as pesquisas e, creio, que vamos vencer as eleições com o apoio e confiança do povo do Acre. Nesses últimos dias, adversários se uniram e criam ataques e mentiras contra mim. Elas são fruto da ausência de propostas e do desespero desses adversários. Quem não tem trabalho para mostrar apela para os ataques mentirosos. Não fiz nenhuma reunião com candidatos de esquerda muito menos qualquer acordo. Sou de Direita e apoio o presidente Bolsonaro.” – afirmou Alan Rick.

Alan Rick disse ainda que vai seguir com uma campanha pautada na verdade, mostrando que já fez muito pelo Acre e está preparado para fazer ainda mais no Senado. “Vamos seguir com a verdade e ela é uma só: o povo quer trabalho e não mentiras! Vou seguir junto ao povo do Acre, que tem me abraçado, para escrevermos uma história bonita. Creio que Deus seguirá nos abençoando nessa caminhada!” – finalizou.

POR ASCOM

