Sucesso de público; milhares de pessoas prestigiam 2ª Noite da EXPOSENA 2022

Na noite desta sexta-feira (23), a arena de shows ficou pequena para as milhares de pessoas que compareceram ao local a fim de prestigiar a 2ª noite da ExpoSena 2022, que contou com os shows do cantor gospel Mattos Nascimento, da dupla sertaneja Lucas e Ivan, da cantora Nayara Vilela, e a realização do rodeio.

A primeira atração da noite foi marcada por muito louvor e adoração com o pastor Mattos Nascimento, que ao lado da cantora Aliny Silva entoou seus vários sucessos levando a público presente a um misto de alegria e emoção. Em seguida ocorreu a abertura do rodeio com a presença do Prefeito Mazinho Serafim, de secretários municipais, vereadores, do diretor do rodeio, Maurício Cuiabano, e da comissão organizadora da festa, composta por Adriana Martha e Adjerbisson Costa.

Na sequência, a dupla Lucas e Ivan, vindos diretamente de Goiânia, botou a galera para dançar ao som de muito modão e sertanejo universitário. Para fechar a noite, a cantora Nayara Vilela apresentou um repertório diversificado com muita música boa e dança, fechando o segundo dia de festa com chave de ouro.



De acordo com a organização, a expectativa é que na noite deste sábado o público seja ainda maior, tendo em vista que além do rodeio, o evento também terá o show da cantora Juliana e banda Bonde do Forró. Vale lembrar que a festa é uma realização da Prefeitura de Sena Madureira, com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, setor empresarial e Governo do Estado.

Fotos: Lucas Costa e Ricardo Amaral.

Assessoria de Comunicação

