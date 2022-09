Em Sena Madureira Rio Caeté vira atração para os pescadores amadores

A Petrobras anunciou hoje uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. A partir de amanhã, o preço cairá de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma variação de 5,78%. Não é possível afirmar se e como a diminuição vai chegar ao consumidor final, já que o repasse depende de cada revendedor. Os demais combustíveis não tiveram corte anunciados.

Segundo a Petrobras, a redução “acompanha a evolução dos preços de referência”, disse a companhia em nota.

Se considerada a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87, em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba, informou em nota a companhia.

Na semana entre 11 e 17 de setembro, o preço médio do litro do diesel nas bombas era de R$ 6,84, de acordo com o levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

A última redução foi em 12 de agosto, quando o preço do litro do diesel nas distribuidoras passou a ser de R$ 5,19. Antes, houve redução em 5 de agosto, com o litro sendo revendido a R$ 5,41 na refinaria. Na última segunda (12), a estatal anunciou uma queda no preço de venda do GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás de cozinha.

Essa redução do diesel pega o mercado de combustíveis de surpresa. Analistas e executivos esperavam novas reduções na gasolina, cujos preços internacionais têm mostrado quedas mais resilientes e menos volatilidade.

No caso do diesel, a leitura era de que as oscilações das cotações internacionais do derivado e seu descolamento do preço do barril tornavam reduções nos preços domésticos “improváveis”.

Com informações Do UOL, em São Paulo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram