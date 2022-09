Motoqueiro morre na BR 364

O adolescente E. M, S,, de 17, anos, foi morto com pelo menos cinco tiros, na manhhã desse domingo, 18, no Bairro São Francisco, município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Conforme informções da Polícia Militar (PM-AC) do Quinari, o adolescente caminhava pela rua, quando foi surpreendido por dois homens não identificados em uma motocicleta, que iniciaram uma conversa e em seguida já dispararam contra a vítima.

Os criminosos efetuaram cerca de cinco tiros no adolescente. Dois disparos acertaram as costas do jovem e três o tórax. Após efetuar os disparos, a dupla fugiu.

Pessoas que passavam no momento que o rapaz estava caído no chão, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente deslocou uma viatura para socorrer o adolescente no local.

Após todos os procedimentos iniciais, o menor foi encaminhado ao Hospitalar Ary Rodrigues, onde deu entrada em estado gravíssimo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de passar pela cirurgia de emergência.

Policiais Militares foram acionados, e estiveram no local, onde buscaram algumas informações sobre os acusados, mas ninguém foi preso.

A suspeita é que o crime esteja relacionado a “guerra” entre facções criminosas.

A Gazeta do Acre

