Marcelo Bimbi tem morte anunciada e se revolta com fake news: “Vou tomar providências”

O modelo acreano Marcelo Bimbi foi surpreendido nesta quarta-feira (14) ao descobrir que foi alvo de uma notícia falsa sobre sua morte. De acordo com uma página, o ex-marido de Nicole Bahls teria sofrido um acidente e não resistiu.

“Morre o ator Marcelo Bimbi, vítima fatal de acidente de carro na Estrada do Tranca Rua de Embaré, BR-139, zona leste do RJ”, começa a publicação, usando uma foto do famoso ao lado de outra de um carro detonado após uma batida na estrada.

“O corpo do ator de acordo com a perícia teria sinais de embriaguez e familiares contam que o ator teria entrado em forte depressão, após descobrir a traição de sua ex-mulher, a modelo Nicole Bahls. Que o tinha traído com dois rapazes jovens de 17 e 23 anos”, completou a publicação, na legenda.

Ao ser procurado pelo Em Off, Marcelo Bimbi contou que foi bombardeado com mensagens de pessoas preocupadas após se depararem com a fake news. Furioso com a situação, ele contou que irá buscar medicas cabíveis para denunciar a fake news.

“Me enviaram diversas mensagens, o meu telefone não para. Eu passei o dia todo off-line, sem usar as redes sociais e o celular, porque estou me dedicando na área da política e estava na estrada fazendo a campanha no Acre. Vou tomar as providências! Obrigado pelas mensagens e preocupação”, disse.

Informações da Contigo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram