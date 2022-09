Integrantes de grupo criminoso são presos durante operação realizada pela Polícia Civil

O homem que matou a ex-mulher e o filho, a tiros, em frente a uma escola infantil, no Parque São Rafael (SP), é estudante de medicina, tem registro de colecionador de armas, atirador desportivo e caçador (CAC) e tem no braço esquerdo uma tatuagem com o rosto do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Abaixo da imagem tatuada, está escrito free (livre, em inglês).

O duplo homicídio cometido por Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, ocorreu na segunda-feira (12/9). Ele atirou no carro onde estavam Michelli Nicolich, de 37 anos, e dois filhos do casal, de 2 e 5 anos. A mulher e o menino mais novo, que se chama Luiz Inácio Nicolich, foram atingidos e não resistiram. A criança de 5 anos não se feriu.

Uma câmera de segurança registrou o Fiat Uno branco já fora de controle e batendo em um poste. Nesse momento, Michelli, que dirigia o carro, já havia tomado o primeiro tiro. As imagens mostram que, em seguida, o atirador aparece correndo, dispara novamente e sai apressado.

