Mantida condenação de médico e hospital por compressa esquecida dentro do abdômen da paciente

Ivaneide Santos, 29 anos, cabo eleitoral do candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), foi ferida com golpe de faca dentro do Terminal Urbano, em Rio Branco, na noite de sábado (10).

Segundo informações da polícia, Ivaneide aguarda seu ônibus após trabalhar o dia todo na campanha quando foi surpreendida por uma adolescente de 16 anos que desferiu uma facada em suas costas.

A autora do crime foi apreendida pela polícia e disse que Ivaneide tentou matar sua mãe.

Ivaneide foi socorrida pelo Samu e conduzida ao pronto-socorro.

Com informações Folha do Acre

