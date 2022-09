Na cidade de de Sena Madureira Cobra grande amedronta banhistas: “Capaz de engolir uma pessoa”

Ao retornar de uma viagem na manhã deste sábado (9), o trabalhador autônomo Francisco Silva, residente no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, se deparou com uma cena inusitada. Nas proximidades de umas árvores, ele encontrou uma cobra sucuri que, de acordo com ele, tem de cinco a seis metros de comprimento.

A ocorrência foi registrada entre o porto do Amaurir e o porto do Florentino, localidade bastante frequentada pelos banhistas. “Uma cobra desse tamanho é capaz de engolir até mesmo uma pessoa, por isso, é bom deixar o alerta aos moradores. Quem gosta de tomar banho nesse trecho do rio precisa ficar atento”, relatou.

Francisco adiantou que só deu tempo de tirar as fotos e a cobra retornou para o fundo do rio.

Esse não é o primeiro relato em relação a presença da cobra sucuri nos rios de Sena Madureira. Há dias, o empresário Aroldo da areia confirmou a existência de uma cobra no rio Iaco, no trecho compreendido entre a draga do Aroldo até o porto do Zeca do Alcides.

