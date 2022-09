Ex-vereador de Manoel Urbano morre aos 49 anos vítima de infarto: “Difícil mesmo de acreditar”

Apoiadores do candidato a Senador Alan Rick (União Brasil) lotaram a rua na frente da sede do AC 24h e fizeram muito barulho com a chegada do candidato. A pausa na festa foi só para acompanhar a sabatina organizada pelo site que durou 50 minutos.

Ao sair, Alan Rick foi carregado pelos apoiadores que cantavam “Quem é, quem é, quem é… é o Alan Rick que o povo quer” .

Alan Rick lidera as pesquisas na corrida para o Senado com 29% nas intenções de voto – pesquisa IPEC/Rede Amazônica -, 12% percentuais a frente do segundo colocado.

O candidato agradeceu o carinho e o apoio de todos para a construção de um Acre melhor.

