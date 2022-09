Jovem é agredido por policial em Rio Branco que faz questão de mostrar socos e tapas na câmara de segurança

Na tarde do último domingo (04), um vídeo mostra o jovem identificado como Francisco Bezerra sendo agredido por um policial militar durante uma abordagem no bairro Boa União, em Rio Branco.

No vídeo, a polícia tira o jovem do quintal de uma casa, joga o chapéu dele na rua e pressiona o homem contra uma parede, dando socos em seu rosto. É possível ver o policial enforcando Francisco e apontando para a câmara de segurança.

O jovem diz que além das agressões o policial o ameaçou de morte. “Na abordagem ele me agrediu e me ameaçou de morte, que já tinha matado dois e o terceiro ia ser eu se essas filmagens saíssem, o outro policial ficou dentro da casa e apagou as filmagens, só que ficou dentro de outro celular e eu consegui as filmagens”.

Francisco disse que os policiais que fizeram a abordagem no domingo (04) já haviam agredido ele antes há alguns meses atrás quando o jovem estava em uma festa, na qual os policiais o colocaram para dentro do local com bicudas e socos.

Na ocasião da festa, os militares pediram para Francisco desbloquear o celular. “Eu disse que não ia desbloquear meu telefone, porque tinha fotos intimas minhas e da minha mulher. O policial disse que ia me prender, me levaram pra DEFLA, passei a noite preso e no dia seguinte fui liberado”.

Francisco Bezerra alega que na época da festa não tinha como fazer uma denuncia por não ter provas concretas, mas com as filmagens da agressão do último domingo (04) ele tem as provas. O jovem já tem passagem pela polícia, está pagando o que deve a justiça e se encontra em livramento condicional.

Confira a nota de esclarecimento da Polícia Militar do Estado do Acre na íntegra:

Nota de Esclarecimento

A Polícia Militar do Acre informa que, relacionado as imagens gravadas durante o atendimento de uma ocorrência envolvendo policiais militares, na Capital, no dia 4 de setembro de 2022, no bairro Boa União, o Comando da Corporação, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos, determinará a instauração de apuração correcional e tomará as medidas legais cabíveis.

A Corporação não compactua com desvios de condutas e usa de todos os meios disponíveis para inibir ações ilegais, abusivas e arbitrárias por parte de seus integrantes.

Ressaltamos que, apenas no ano de 2022, já realizamos mais de 130.000 (cento e trinta mil) abordagens policiais a pessoas, com o objetivo primordial de evitar o crime e prezar pela segurança dos cidadãos.

Observa-se por este número que o compromisso da instituição é com o estrito cumprimento da Lei, e atitudes isoladas não refletem os valores e práticas empregados pelo Policial Militar do Acre.

Rio Branco – Acre, 5 de setembro o de 2022.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Fonte-Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram