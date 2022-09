Homem tem surto psicótico, ameaça populares com facão e é agredido a pauladas

Gilberto Lucena de Oliveira, 38 anos, Reine Nascimento de Souza, 21, um homem de 27, e mais duas pessoas ainda não identificadas ficaram gravemente feridas na tarde desta quinta-feira (1), no km 16 do Ramal Petrópolis, na região do bairro da Sibéria, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, um casal trafegava no sentido zona rural/cidade em uma motocicleta quando avistou um amigo empurrando uma moto que estava “quebrada”. Rapidamente o casal se prontificou em ajudar e empurrar a moto até área urbana para que fosse levada a oficina.

No caminho, um carro trafegava no sentido contrário, cidade/zona rural, e logo atrás dele vinha uma outra motocicleta com uma pessoa na garupa em alta velocidade, que ao tentar ultrapassar o carro, acabou batendo de frente com as duas motocicletas, provocando o acidente.

No impacto das três motocicletas cinco pessoas ficaram feridas com gravidade. Gilberto, Reine e o homem de 27 anos tiveram Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave, fratura nas pernas esquerdas e escoriações pelo corpo. As duas vítimas que não foram identificadas ficaram no Hospital Epaminondas Jácome, no município de Xapuri.

Populares prestaram ajuda as vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que foi ao local e realizou os primeiros procedimentos e resgatou os feridos até o Hospital Epaminondas Jácome, onde foram avaliados e estabilizados o quadro clínico. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Xapuri e as ambulâncias de transporte de Brasiléia e de Capixaba foram dar apoio e ajudaram a transportar três feridos para o pronto-socorro de Rio Branco.

Por Ithamar Souza

