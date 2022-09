Homem morre após capotar veículo e esposa fica em estado grave no Acre

Um acidente gravíssimo foi registrado na BR-364, na altura do km 86, na tarde desta quinta-feira (01).

Conforme Informações, a caminhonete com placa QRA-5123, que era conduzida por Edson Custódio Ferreira, de 57 anos, e que tinha como passageira sua esposa Maria das Dores Eduardo da Silva, 60 anos, se envolveu em um capotamento, logo após o veículo bater em um buraco, e o motorista perder o controle da direção.

Motoristas que passavam no local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou as viaturas que ficam na base de Vila Campinas e Acrelândia, para socorrer as vítimas. Após o atendimento no local, o casal foi encaminhado a Unidade Mista de saúde da Vila campinas, onde recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica do local. Em seguida, a VTR do Samu de Rio Branco chegou na unidade hospitalar para dar continuidade ao atendimento.

Após passar por uma avaliação pelo médico do SAMU, o motorista foi entubado e teve que ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, por conta das gravidades dos seus ferimentos. Ao dar entrada no PS, a vítima já estava em estado gravíssimo.

De acordo com o médico da ambulância, o paciente estava com um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza grave e uma possível fratura de pelves.

