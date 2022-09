Em Manoel Urbano Polícia prende mais três monitorados

Uma tentativa de assalto a um restaurante na Rua Tamboatá, no Bairro do 15, deixou um assaltante gravemente ferido no começo da tarde desta quinta-feira, 1º. O nome do criminoso não foi divulgado pela Polícia Civil. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo.

Consta que dois criminosos chegaram ao estabelecimento comercial em um Fiat Uno, de cor branca. Os bandidos estavam armados com um simulacro de arma de fogo. No local, um policial à paisana almoçava quando percebeu a movimentação estranha. O agente de segurança pública reagiu e atirou em um dos assaltantes. O comparsa fugiu do local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia criminal e recolhimento de vestígios e depoimentos para chegar ao comparsa.

com informações do Notícia da Hora

