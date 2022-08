Recursos destinados por Alan Rick contribuíram para colocar o Acre em 1º lugar no ranking de redução da violência

Emendas do parlamentar permitiram a implantação e ampliação do Cerco Eletrônico, além da aquisição de equipamentos e viaturas para as Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Ao todo, foram mais de R$ 18 milhões.

Uma das prioridades do mandato de Alan Rick (União-AC) como o deputado federal sempre foi garantir recursos para melhorar o sistema público de segurança. Uma de suas primeiras ações, quando assumiu o cargo, foi destinar emenda de R$ 3,3 milhões para a implantação do Cerco Eletrônico na capital, Alto e Baixo Acre e mais R$ 2 milhões, em 2020 e 2021, para a ampliação do Sistema.

A tecnologia permite o acompanhamento de veículos com restrição criminal em tempo real e câmeras de videomonitoramento instaladas em 49 pontos estratégicos, permitindo o acompanhamento da movimentação das cidades 24 horas por dia.

O recurso destinado por Alan Rick, em 2015, foi o pontapé inicial para a implantação do Cerco Eletrônico, que, desde então, vem elevando o índice de segurança no Estado. “Antes disso, o Acre chegou a ocupar o 1° lugar no ranking entre os estados mais violentos do país e, no ano passado, nos tornamos o que mais reduziu o número de mortes violentas”, comemora o parlamentar.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, houve redução de 53,36% no número de crimes contra a vida, em 2021, em relação a 2018. Já a diminuição de crimes contra o patrimônio nesse mesmo período foi de 39,72%.

Ao todo, Alan Rick já indicou mais de R$ 18 milhões em emendas para a Segurança Pública dos 22 municípios acreanos.

Como os recursos, foram adquiridas viaturas e equipamentos tanto para a Polícia Civil quanto a Militar e o Corpo de Bombeiros. Para a PM, o Bope e a Polícia Penal, o parlamentar destinou recursos para a construção dos estandes de tiro. O do Batalhão de Operações Especiais foi entregue em junho e os demais estão em fase de conclusão. Para o Corpo de Bombeiros, já foram entregues equipamentos de segurança e combate a incêndios, além de 14 novas viaturas, adquiridas com emenda de R$ 1,5 milhão destinada pelo parlamentar.

Alan Rick também trabalhou junto com o Governo do Estado para a aquisição de 14 viaturas para o Sistema Vigia; o Programa de Vigilância das Fronteiras; e para o Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron). Outros quatro veículos foram destinados à Patrulha Maria da Penha; duas viaturas adaptadas foram para a Companhia de Cães da PM, bem como recursos para a reforma do canil; e quatro motos BMW foram entregues à Polícia Rodoviária Federal, para o policiamento ostensivo nas estradas federais.

A equipagem e o desenvolvimento de sistema informatizado de gerenciamento de informações do Centro de Referência em Direitos Humanos do Acre também foram feitos com recursos destinados por Alan Rick. Assim como a implantação do Laboratório de Pesquisa e Estudo da violência e da Criminalidade (LAPESC); o reaparelhamento das Instituições do Sistema Integrado de Segurança Pública; e o fortalecimento do Programa de Conciliação de Conflitos (PACIFICAR).

Além disso, Alan Rick apresentou os Projetos de Lei 708/2015 e 2965/2015, que instituem o Plano Nacional de Enfrentamento e Combate ao Uso de Drogas nas Escolas. “Quando vejo que tornamos o Estado mais seguro para as famílias, tenho certeza que estou cumprindo o dever de representar com eficiência as pessoas que me escolheram para ser representante delas no Congresso Nacional. E eu não vou parar, porque ainda queremos alcançar melhores índices de segurança e não permitir, nunca mais, que o Acre volte a ser colocado em uma lista de Estado mais violento do país”, encerra Alan Rick.

