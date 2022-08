51%: se eleições fossem hoje, Gladson ganharia no primeiro turno, diz pesquisa Ipea

Sena Madureira mostrou que escolheu Alan Rick (União Brasil) para ocupar a única vaga de Senador da República em disputa nas eleições deste ano. O candidato compareceu à festa de inauguração do comitê e lançamento da campanha do candidato a deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas) e foi recebido com muito carinho pelo povo. Alan Rick teve dificuldade para entrar e sair do evento rodeado de pessoas querendo demostrar apoio e fazer uma foto ao lado do candidato. Do lado de fora, as pessoas se despediram gritando o nome de Alan Rick.

Durante a fala, Alan Rick agradeceu o apoio da população, dos vereadores Jacamim, presidente da câmara municipal, Elvis Dany, Pantico Gomes e Charmes Diniz, presentes no evento, e dos candidatos Gerlen Diniz e Gene Diniz (Republicanos), esse último concorre ao cargo de deputado estadual.

“O Gerlen vai chegar na Câmara Federal. Será um grande deputado. Mas, precisa de um substituto na ALEAC. Gene tem a história, o DNA, o sangue do Gerlen e, acima de tudo, tem o desejo de fazer ainda mais, de aprender, de buscar. E pessoas humildes, quando chegam no poder, sabem de onde vieram e não abandonam suas origens.” – disse Alan Rick.

Enquanto Alan Rick discursava, saiu o resultado da pesquisa IPEC/Rede Amazônica que o mostrou na liderança da corrida pelo senado com 29% das intenções de voto, 12 pontos a frente do segundo colocado. O candidato agradeceu a confiança do povo do Acre.

“Estou com o coração grato porque acredito que isso é resultado do trabalho desenvolvido até aqui. Só para Sena Madureira foram R$ 27 milhões em emendas destinadas, em breve, teremos o novo hospital João Câncio Fernandes, fruto desse trabalho. Teremos também o porto do Caeté para o nosso pequeno produtor escoar a produção. Para todo o estado, governo e municípios, foram enviados mais de R$ 365 milhões. Com trabalho melhoramos a vida das pessoas e é por isso que estou na política e creio que serei eleito Senador” – finalizou.

O anfitrião da festa também comemorou o resultado. “Alan Rick será o nosso Senador”. – disse Gerlen.

