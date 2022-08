Em Sena Madureira;Homem tenta invadir hospital para matar desafeto e é morto por vigilante

Na última-feira, 24, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, acompanhado do corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Álvaro Luiz Pereira, foi recebido pelo delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira. A visita institucional teve o objetivo de reforçar os laços de respeito e cooperação entre as duas instituições.

Os delegados Cleylton Videira e Ricardos Casas acompanharam o encontro, do qual também participaram o promotor de Justiça Bernardo Albano, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o promotor de Justiça e membro do Gaeco Fernando Cembranel, e o promotor de Justiça Adenilson de Souza, titular da Promotoria Especializada de Combate à Evasão Fiscal.

Segundo o procurador-geral, o encontro foi uma retribuição à visita de cortesia feita pelo diretor-geral ao MPAC, em maio passado, visando intensificar o trabalho integrado para o fortalecimento das ações na área de segurança pública, sobretudo no combate ao crime organizado.

Texto: Kelly Souza

Foto: Tiago Teles

Agência de Notícias do MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram