Alan Rick inaugura comitê em Sena Madureira ao lado dos candidatos Gerlen Diniz e Gene Diniz

Hoje dia 25 de Agosto a Rádio Difusora Acreana, a mais importante do Estado do Acre, comemorou mais um aniversário. Desta vez completou 78 anos de muita comunicação junto as famílias que moram nos mas distantes lugares da Amazónia.

Um dos atos de comemoração foi um belíssismo café da manhã oferecidos aos funcionários e todos os presentes. Entre os presentes estava a Secretária de Comunicação, Nayara Lessa e o Governador Gladson Cameli.

Durante sua fala de agradecimento a Secretária afirmou aos servidores que a rádio futuramente será de três andares e com toda estrutura.

O Diretor Raimundo Fernandes agradeceu o apoio de todos os funcionários e da Secretária de Comunicação Nayara Lessa e dedicação do governador Gladson Cameli para ajudar a melhorar a qualidade de som da emissora que agora pode chega mais longe abrangendo mais de 60% do interior do Estado.

Já o governador Gladson Cameli que também marcou presença, agradeceu o esforço dos servidores e falou da importância da rádio no Estado.

Após as falas de agradecimento, foi servido um café da manhã a todos os presentes.

Fotos e Vídeos Acreonline.net

Ronaldo Duarte

