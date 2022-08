Ponte do Segundo Distrito de Sena começa a se tornar realidade; Deracre fiscaliza obra

O Governo do Estado, por intermédio do Deracre, continua realizando os trabalhos para a implantação de uma ponte sobre o rio Iaco, que vai tirar definitivamente os moradores do Segundo Distrito do isolamento. Há meses, a construtora Cidade atua na fabricação das estacas em concreto que serão cravadas dentro do rio Iaco.

O presidente do Deracre, Petrônio Antunes, acompanha todo o processo/Foto: Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (25), o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, acompanhou de perto o desfecho dos trabalhos. Inicialmente, ele esteve no canteiro de obras da construtora Cidade, que fica no Bairro da Pista. Em seguida, se dirigiu até a margem do rio Iaco, no local exato em que a ponte será construída. “A obra já começou com a terraplanagem e a fabricação da estacas em pré-moldados. Praticamente 80% das estacas já foram produzidas. Essa não é uma obra simples, tem toda uma tecnologia de engenharia para poder ser realizada”, comentou.

Para se ter uma ideia, alguns equipamentos utilizados na obra nem sequer existem no Acre. Um deles é o bate-estaca, que está sendo trazido do Estado de Goiás. “Na semana que vem já chega o bate-estaca de 50 toneladas, um equipamento muito grande. Em média, serão fincadas 2 estacas por dia. Vamos ter estaca de 20 metros de profundidade. Em seguida, a construtora já começa os blocos e a implantação dos pilares. Até o final deste ano, os pilares deverão ser levantados para que a empresa possa trabalhar também no inverno”, confirmou.

Pelos cálculos da construtora Cidade, em torno de 147 estacas serão implantadas.

Petrônio ressaltou, ainda, o comprometimento do governador Gladson Cameli em torno da obra. “A bem da verdade, muita gente duvidava que essa ponte fosse construída, porém, com a determinação do governador Gladson Cameli, hoje a obra é uma realidade. O governador está muito feliz com a execução dos trabalhos”, mencionou.

A chamada Ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira vai tirar mais de 500 famílias do isolamento. A obra está orçada em 36 milhões de reais.

