MPAC e SESI celebram parceria para acesso a serviços em diversas áreas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Serviço Social da Industria (SESI/AC) celebraram nesta quarta-feira, 24, um acordo de cooperação técnica visando o acesso de membros, servidores, colaboradores e seus respectivos dependentes, aos serviços disponibilizados por ambas instituições nas mais diversas áreas de atuação no âmbito do Estado do Acre. A parceria foi assinada pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, e pelo superintendente do SESI/AC, João César Dotto.

Pelo MPAC, também acompanharam a assinatura, a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, o corregedor-geral Álvaro Luiz Araújo Pereira, o secretário-geral Glaucio Oshiro, o promotor de Justiça ocimar Sales Júnior, o presidente da Associação dos Servidores do MPAC (Assempac), Valmir Ribeiro, e servidores da instituição.

Com a parceria, membros, servidores, colaboradores do MPAC e seus dependentes terão acesso aos serviços de saúde e segurança do trabalho do SESI, por meio de concessão de descontos, sendo que a quantificação do desconto varia conforme a tipologia dos serviços e a necessidade institucional em sua área fim. A parceria também inclui acesso ao centro de promoção da saúde do SESI, com concessão de descontos.

“Esse momento é muito simbólico e eu agradeço ao SESI por ter acolhido essa ideia, a qual possibilita a concretização de algo muito importante voltado ao bem-estar e à saúde dos integrantes do MPAC e das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Tenho certeza que muitos irão tirar grandes benefícios das atividades oferecidas”, disse o procurador-geral.

A parceria também garante acesso aos serviços de telemedicina, educação da escola SESI, mediante descontos de 10% dividido em duas etapas: 5% no ato da matrícula e 5% para pagamento da mensalidade antecipada ao dia 05 de cada mês. Para usufruir do desconto objeto da parceria, os beneficiários deverão apresentar declaração da Diretoria de Gestão com Pessoas e/ou comprovante de renda emitida pelo MPAC.

“Agradeço ao Ministério Público pela parceria e coloco o SESI à disposição. Esse momento foi construído junto com o Ministério Público, que tem muito a nos oferecer através de seus serviços de saúde, do Natera, CAV, Napaz, Ceaf. O SESI disponibiliza serviços e programas nas áreas de saúde e segurança, desde laudos técnicos, avaliações ambientais, consultas ocupacionais, ginásticas laborais e vacinação”, explicou Dotto.

Ao SESI, o MPAC disponibiliza os serviços do Centro de Especialidades em Saúde (CES), para auxiliá-los nas diversas ações de promoção da saúde, sejam para o público interno (institucional), ou, para a comunidade em geral; a parceria garante, ainda, acesso aos serviços do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Napaz); Centro de Atendimento à Vítima (CAV); Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram