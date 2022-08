Alan Rick inaugura o primeiro comitê em Rio Branco

O Instituto Badra Comunicação divulgou nesta quarta-feira (24) uma nova pesquisa que mostra a intenção de votos para senador do Acre nas Eleições 2022 – que ocorrem no dia 2 de outubro.

No cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista de nomes para escolher, o candidato do União Brasil, Alan Rick, aparece com 15,8%, ocupando a preferência do eleitorado acreano. Em segundo está o Dr. Jenilso Leite, candidato do PSB, com 9,7%, seguido por Ney Amorim (Podemos), com 8,4%.

A candidata Marcia Bittar (PL) vem em quarto lugar pontuando 6,4%. EM seguida aparece Vanda Milani (PROS), com 5,4%.

A candidata petista Nazaré Araújo ocupa a sexta colocação com 3,2%. O advogado Sanderson Moura, do Psol, aparece com 1,7%.

Dr. Beirute, mesmo tendo desistido da disputa, pontuou 0,6%, e Dimas Sandas (Agir) pontuou 0,3%.

Na avaliação do índice de rejeição dos candidatos, Márcia Bittar lidera com 18,8%, seguida de Alan Rick, com 8,1%. Ney Amorim é o terceiro com maior índice de rejeição e surge com 6,9%. Vanda Milani pontuou 2%.

1,8% dos entrevistados afirmou não votar de jeito nenhum em Sanderson Moura. Dr. Jenilson Leite pontuou 1%. Nazaré 0,8%, Dr. Beirute 0,6% e Dima Sandas 0,2%.

A pesquisa foi feita entre os dias 17 e 19 de agosto com 1.060 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com os números BR 01812/2022 e SP-07698/2022.

Fonte: Contilnet

