Administração do TJAC entrega novos computadores no Fórum da Comarca de Xapuri e rede wi-fi

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes, fizeram entregas de novos computadores nesta segunda-feira, 22. Desta vez, os equipamentos foram distribuídos as servidoras, servidores e magistrados do Fórum Raimundo Dias Figueiredo, na Comarca de Xapuri, distante 189 quilômetros da capital Rio Branco.

Em seu pronunciamento, a desembargadora-presidente enfatizou que exerceu atividade em Xapuri, quando promotora de Justiça, e que possui muito carinho e admiração pela cidade considerada a ‘princesinha do Acre’. Ela falou da contenção de despesas e destacou que os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do Tribunal de Justiça acreano.



“Nós pedimos que nossas servidoras e servidores cuidem dessas máquinas. É uma forma que ajuda na prestação jurisdicional. E foi um pedido do juiz logo quando visitamos as comarcas e ele disse das dificuldades que vocês estavam passando por aqui. A compra desses equipamentos foi possível graças a contenção de despesas e firmação de parcerias. Isso é a busca pela excelência na prestação do serviço e contribui para a modernização dos nossos equipamentos tecnológicos”, disse.

O evento também marcou a instalação de redes sem fio (wi-fi) no Fórum. A Administração do TJAC liberou o sistema wi-fi em todas as comarcas instaladas.

Os equipamentos são de tecnologia wi-fi 6, também conhecido como 802.11ax, considerada a mais moderna em transmissão sem fio, conferindo às redes maior velocidade e capacidade para comportar aplicações. Até o fim do ano, serão 51 pontos de acesso que serão instalados.

O corregedor-geral da Justiça esclareceu que a entrega dos computadores e as redes sem fio (wi-fi) nos fóruns atendem ao planejamento estratégico elaborado no início da gestão.

“Estamos muito felizes em fazer essas entregas. Essa modernização em Xapuri. A Administração tem se empenhado em melhorar as condições de serviço para nossas servidoras, servidores, magistradas e magistrados em prol dos cidadãos”, disse.

O juiz de Direito Luis Pinto agradeceu e parabenizou a gestão. “Não há dúvidas de que os computadores ajudarão na prestação dos serviços. Ficamos muito gratos. A gestão está de parabéns”, ressaltou.

Até então já foram entregues 232 computadores pela atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre.

A servidora Marfisa Braga, de Xapuri, disse que a modernização é um grande avanço. “É uma conquista. Sabemos da questão orçamentária por conta da pandemia. Estamos bem felizes”, finalizou.

As entregas foram acompanhadas pelos juízes Lois Arruda e Leandro Gross, auxiliares da Corregedoria e Presidência, respectivamente, assessores e diretores.

