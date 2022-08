3 gigantes do futebol europeu olham para Arrascaeta, que pode deixar o Flamengo após a Copa

Vivendo grande fase com as cores do Flamengo, o futebol europeu pode, enfim, ser o destino do meia Arrascaeta, de 28 anos de idade, considerado um dos grandes jogadores da atualidade do futebol brasileiro. Apesar de ter contrato com o Fla, até dezembro de 2026, o mundo do velho continente pode dar uma tremenda dor de cabeça a diretoria carioca.

Arrascaeta defende as cores do Flamengo desde o ano de 2019. Ele chegou ao Rio de Janeiro depois do Flamengo pagar uma grande bolada ao Cruzeiro pelo futebol do meia. Alguns anos depois, de conquistar quase tudo com as cores do gigante carioca, ele pode estar deixando o Brasil após a Copa do Mundo, uma vez que seu agente não garantiu permanência do atleta em terras brasileiras, deixando seu futuro aberto.

“O Giorgian está confortável no Flamengo, o povo o ama, ele é o melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou sai”, disse Daniel Fonseca, agente do meia, que renovou com o Flamengo há alguns meses.

Clubes de olho em Arrascaeta

Com futuro incerto, três gigantes do futebol europeu olham para Arrascaeta. Na Itália, Napoli e Milan são dois velhos interessados no futebol do meia. Ambos dos clubes olham para Arrasca há um bom tempo, embora nenhuma oferta tenha chegado ao Flamengo ou sequer contatos.

Na Alemanha, o Borussia Dortmund é mais um interessado, mas sabe que terá que colocar as mãos nos cofres se quiser tirar o camisa 14 do Flamengo, uma vez que sua multa é bastante elevada.

Para essa janela, Arrascaeta deverá permanecer no Flamengo, mas a abertura da janela de inverno, na Europa, pode ser um grande problema ao clube carioca, uma vez que, dentro do Fla, não há nenhuma intenção de perdê-lo.

