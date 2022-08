Grave acidente é registrado na ponte metálica, sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira

Um acidente de natureza grave foi registrado no final da madrugada deste domingo, (21), envolvendo um carro modelo Siena, na ponte metálica José Nogueira Sobrinho, sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira.

O motorista do automóvel ficou preso às ferragens, e só foi resgatado após a chegada do Corpo de Bombeiros. Funcionários do SAMU também foram acionados e prestaram socorro às vítimas. Ainda são poucos os detalhes em relação ao estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Até agora não se sabe ao certo os motivos que causaram a colisão. Policiais Rodoviários juntamente com a PM também foram acionados para fazer o isolamento do local, e todos os procedimentos cabíveis.

Informações preliminares apontam que o condutor do carro, um jovem de 21 anos de idade, além de ter ficado bastante ferido, teria sofrido fratura do lado esquerdo do fêmur, e precisou ser encaminhado para o PS de Rio Branco.

Uma mulher que também estava no veículo, sofreu ferimentos, porém, de menor gravidade. As causas do acidente estão passando por averiguação por parte das autoridades competentes.

Mais informações a qualquer momento.

Por- Josué da Silva-Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram