Alan Rick caminha ao lado de Jarude e Flaviano em Senador Guiomard

A primeira agenda deste sábado, 20/08, do candidato ao Senado da República pelo União Brasil Alan Rick foi em Senador Guiomard. O candidato participou da caminha organizada pelo vereador Emerson Jarude, candidato a deputado estadual pelo MDB, e teve a presença do presidente do partido e candidato a reeleição Flaviano Melo.

No percurso, que compreendeu o trecho entre a praça da frente da PM e a feirinha da cidade, os três candidatos cumprimentaram apoiadores, entregaram santinhos e conversaram com lojistas e feirantes.

“Esse corpo a corpo é muito bom. Dessa vez, aqui em Senador Guiomard, com os times dos queridos amigos Emerson Jarude e Flaviano Melo, que nos convidaram para esta caminhada. Foi uma honra estar com esse time e com a população do município” – declarou o candidato ao Senado.

Entre a entrega de um santinho e outro, Alan Rick recebeu o abraço especial de uma moradora da cidade. Dona Edna se aproximou para agradecer a Alan Rick por ajudar a salvar a vida do filho que sobreviveu a COVID-19. O filho médico Tiago trabalhava em Tabatinga, no Amazonas, no pico da Pandemia, quando o estado vivia a crise de oxigênio. O jovem precisava ser transferido para não ser mais uma vítima da crise e dona Edna recorreu ao deputado federal, hoje, licenciado para se dedicar a campanha. Tiago foi transferido para o Into, recebeu todo o tratamento e venceu a Covid.

“Estou muito feliz de lhe encontrar. Sou muito agradecida por toda a mobilização que você fez para salvar a vida do meu filho. A você, a secretária Dra. Paula Mariano, vocês moram no meu coração. O Acre precisa de você nos representando.” – disse a mãe emocionada.

Ainda em Senador Guiomard, Alan Rick se encontrou com o empresário Mambira. O candidato finaliza a agenda deste sábado na Marcha pra Jesus, em Capixaba.

