Procurador-geral entrega novas instalações do setor de transporte do MPAC

Nesta sexta-feira, 19, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento inaugurou as novas instalações do setor de transporte do Ministério Público do Acre, que antes funcionava em um espaço no prédio da Galeria Cunha e agora passa a funcionar no edifício-sede do MPAC.

O novo ambiente oferece melhor mobilidade à equipe e controle da frota de veículos, em razão da visibilidade que a sala oferece do pátio, e praticidade no atendimento das demandas, além do conforto para a equipe num espaço mais salubre e adequado.

A iniciativa, segundo o procurador-geral de Justiça, demonstra a preocupação da gestão em oferecer melhores condições de trabalho à equipe que atua no setor de transporte da instituição.

“Isso é uma demonstração do compromisso da Administração Superior, não só com os membros, mas, também, com os servidores. Nós entendemos que não existe membro e servidor, mas, integrantes do Ministério Público. É muito importante que esse projeto tenha sido concretizado, ratificando o nosso compromisso com a saúde e bem-estar de todos os servidores”, disse.

A mudança e os serviços de adequação foram executados pela Diretoria de Administração, com o acompanhamento, supervisão e direcionamento do secretário-geral do MPAC, promotor de Justiça Glaucio Oshiro.

O diretor de Administração, Sandro Caldeira, explicou que o novo espaço precisou ser readequado, trabalho este executado pelas equipes de arquitetura, engenharia e apoio operacional. O espaço passou por uma reorganização de layout, instalação de rede lógica e elétrica, instalação de divisórias, ar-condicionado, bem como pintura geral.

