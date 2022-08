Gladson, Mailza e Ney dão o pontapé inicial na campanha em caminhada na Baixada da Sobral

A campanha de rua do candidato à reeleição, governador Gladson Cameli, de sua vice Mailza, ambos do PP, e Ney Amorim (Podemos), candidato a senador, teve início na tarde desta quinta-feira (18) com uma caminhada na Baixada da Sobral.

A concentração inicial aconteceu no Mercado da Semsur. De lá, Gladson, Mailza e Ney seguiram pela avenida Sobral fazendo algumas paradas no comércio da região.

Na caminhada, Gladson, Mailza e Ney fizeram selfies e cumprimentaram militantes e a comunidade local.

“Estou feliz. Eu gosto de estar no meio do povo, de conversar com as pessoas, de ouvi-las. Hoje aqui eu quero agradecer a receptividade de cada um, do carinho. Vamos juntos com muita humildade”, disse um entusiasmado Gladson Cameli.

