Morre a primeira pessoa que contraiu raiva humana na fronteira do Acre com a Bolívia

Na última quarta-feira (17) que a direção da Secretaria de Saúde (SEDES) confirmou a primeira morte de uma pessoa que adquiriu raiva humana, no Departamento de Pando. Trata-se de um homem, de 52 anos, que ficou internado no Hospital Roberto Galindo, há pelo menos 21 dias, com quadro de cirrose e que posteriormente recebeu diagnóstico de raiva humana.

Segundo os periódicos, o homem vivia nas ruas de um bairro periférico de Cobija, capital do Departamento que faz fronteira com o Acre através das cidades de Epitaciolândia e Brasiléia. Inicialmente acreditava-se que ele havia sido mordido por um morcego. No entanto, o governo informou à Vigilância Sanitária de Brasileia que o paciente estava “sem antecedentes e mordedura de cão ou gato”. O nome do falecido não foi revelado, nem as suas iniciais.

Por lá, em Pando, o município de Santa Lúcia está em observação. Duas pessoas apresentam os sintomas da doença. Elas foram atacadas por macacos. Ambos receberam tratamento médico e tiveram o esquema de vacinação atualizado.

Ainda ontem, o governo decretou situação de alerta sanitário para raiva humana. Nesta quinta-feira (19), o governo boliviano vai iniciar uma campanha de vacinação em massa.

