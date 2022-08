Inelegíveis: 10 candidatos estão na “lista negra” do Tribunal de Contas do Acre

A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado, nesta terça-feira (16), que a candidatura do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) seja rejeitada e, consequentemente, que ele não possa disputar uma vaga ao Senado. A procuradoria frisa que o parlamentar está inelegível após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Silveira recebeu o benefício da “graça” pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) após a condenação, mas havia uma discussão sobre se o perdão da pena abrangia a elegibilidade. Na ação de impugnação de candidatura, a procuradoria aponta que “os efeitos secundários da pena, aqueles que não foram atingidos pelo indulto concedido, referem-se à perda dos direitos políticos, mantendo-se, assim, a inelegibilidade”.

No documento, assinado pela procuradora regional eleitoral Neide Cardoso de Oliveira e pelo procurador regional eleitoral substituto Flávio de Moura Paixão Júnior, eles apontam que o deputado está inelegível após a condenação do STF “pela prática dos crimes de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal; e tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União, por duas vezes; e, pelo crime de coação no curso do processo, por três vezes”.

A procuradoria ressalta no pedido que o decreto de Bolsonaro é alvo de controvérsia, mas que o mesmo não ocorre com o fato de Silveira estar inelegível após a condenação. “O decreto presidencial tem se sujeitado a muita controvérsia, no âmbito acadêmico e político, entretanto, o que não é controverso, muito pelo contrário, e sedimentado pela jurisprudência pátria, não é de hoje, é que o indulto não alcança os efeitos secundários da pena ou extrapenais, fruto de decisão condenatória”, afirmou.

