Chefe de facção criminosa foi executado com mais de 15 tiros em Rio Branco

Se encontra em estado delicado no hospital de clínicas Epaminondas Jácome, na cidade de Xapuri, um morador do Bairro Sibéria, localizado do outro lado do rio Acre.

Sebastião André Brito de Souza, conhecido como “Pipa”, poderá ser transferido para a Capital a qualquer momento.

As investigações estão em andamento supervisionada pelo delegado Gustavo Neves, titular do Município, que já determinou uma diligencia com a equipe de investigação coordenada pelo investigador Eurico Feitosa e equipe.

Segundo foi levantado preliminarmente, a vítima baleada por um tiro de espingarda na barriga, foi identificada como Sebastião André Brito de Souza, vulgo ‘Pipa’, residente no Bairro da Sibéria.

Seu “Pipa” teria ido até a casa de um sobrinho (ainda não identificado), munido de um facão (terçado) e o teria ameaçado após uma breve discussão. Temendo por sua vida, entrou na casa e saiu armado com uma espingarda, efetuando o único tiro caindo na varanda.

O sobrinho então, saiu de casa com a espingarda e montou em uma moto, para fugir tomando rumo ignorado rumo à zona rural. O ferido foi colocado encima de uma carroceria de uma caminhonete e levado para o hospital, do outro lado do rio, com parte de suas vísceras de fora.

Também foi levantado que guarnições da Polícia Militar já estão realizando buscas, na tentativa de localizar o acusado, tentativa de fazer o flagrante da tentativa de homicídio.

O Alto Acre

