Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina

Na última quinta-feira, 11, o desembargador Samoel Evangelista, que é supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e membro da Câmara Criminal, completa 20 anos de desembargo.

Egresso do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Samoel Evangelista foi promotor de Justiça nas comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e de Rio Branco, tendo chegado ao cargo de procurador de Justiça e de corregedor-geral do MPAC.

O magistrado ascendeu ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) no ano de 2002, depois de ser escolhido, inicialmente, no âmbito do Ministério Público, em lista sêxtupla e, posteriormente, em lista tríplice, pelo governador do Estado.

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento enalteceu a trajetória de Samoel Evangelista na vida pública, em especial as duas décadas dedicadas ao Poder Judiciário acreano.

“Conheci o desembargador Samoel ainda no Ministério Público. Homem com uma trajetória de vida admirável. De origem humilde, galgou todos os degraus da carreira no Ministério Público e foi alçado a desembargador, por meio do quinto constitucional há 20 anos, deixou no Tribunal de Justiça também a sua marca de relevantes serviços à magistratura acreana e nacional. Responsável por julgamentos serenos, seguros e bem fundamentados, sou testemunha viva do esmero dos seus votos e da justiça da sua pena. Minha estima e reverência ao homem que com a sua bela história de vida, de dedicação, honestidade e superação, escreve também a história do MPAC e da Justiça acreana”, disse.

No TJAC, Samoel Evangelista ocupou os cargos de presidente, vice-presidente e o de corregedor-geral da Justiça. Também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), presidente das 1ª e 2ª Câmaras Cíveis e da Câmara Criminal, órgão revisional que integra até os dias atuais.

