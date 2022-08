Por famílias carentes, Gladson prestigia Costelão Beneficente realizado no Parque de Exposições

A grande loja maçônica do Estado do Acre promoveu neste sábado, 13, a sexta edição do Costelão da Maçonaria. O evento ocorreu no Parque de Exposições, em Rio Branco e contou com a participação do governador Gladson Cameli.

“A maçonaria cumpre um papel fundamental com este evento, que é ajudar as famílias que mais precisam. Vemos a forma e o carinho que as pessoas têm com o próximo, e este evento já virou tradição no nosso estado. Como governador, venho aqui para incentivar para que cada ano essa ação seja fortalecida”, ressaltou Cameli.

Os recursos arrecadados serão destinados à Associação Beneficente Solar das Acácias. A instituição acolhe e apoia famílias em situação de vulnerabilidade nas áreas de assistência social, saúde e educação. Todas as lojas maçônicas do Acre participaram do evento. Aproximadamente quatro mil pessoas prestigiaram o costelão.

“Este evento é filantrópico e recebe o apoio de todas as lojas maçônicas dos municípios acreanos. O recurso será revertido para a casa de apoio Solar das Acácias, que acolhe pessoas com problemas de saúde, realizando auxílio médico e moradia durante o tratamento”, explicou o grão-mestre da maçonaria do Acre, José Damasceno.

Fonte- O Seringal

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram