Gladson e Mailza tomam café com Bolsonaro para tratar das eleições no Acre

Após o golpe político do senador licenciado Márcio Bittar que destituiu membros do União Brasil e tomou o controle do partido na última quarta-feira (3), o governador Gladson Cameli (PP) usou o Instagram para mandar uma suposta indireta ao senador e postou uma frase do escritor Augusto Cury que diz que “quem não é fiel a própria consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo”.