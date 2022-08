MPAC discute Direitos da Mulher em encontro de gestoras

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou nesta segunda-feira, 1, da primeira edição de 2022, do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), na Terra Indígena Igarapé do Caucho, localizada no município de Tarauacá. Pelo MPAC esteve presente a promotora de Justiça Luana Diniz Lírio Maciel. A edição realizou 1.255 atendimentos.

A Terra Indígena Igarapé do Caucho tem aproximadamente 12 mil hectares e possui 187 famílias, aproximadamente. Cerca de 900 pessoas habitam o local. A ação também beneficiou outras três aldeias da região, como a 18 Praia, Nova Aldeia e Tamandaré. O Projeto Cidadão 2022 é fruto de um projeto apresentado pelo TJAC ao Ministério da Justiça.

Pelo TJAC estiveram presentes, a decana da Corte acreana e coordenadora do Projeto Cidadão, desembargadora Eva Evangelista, acompanhada da juíza-auxiliar da presidência, Andrea Brito.

A desembargadora Eva Evangelista agradeceu a colaboração das instituições parceiras, como o MPAC, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Governo do Estado do Acre, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), a Prefeitura Municipal de Tarauacá e Câmara de Vereadores.

“As contribuições de todos foram indispensáveis, a partir do projeto que foi pensado para atendimento as populações indígenas e ribeirinhos, aos que estão mais distanciados da documentação, do acesso à Justiça, e o acesso à justiça começa pela documentação. Existe um mundo que está além do virtual, pois nem todos tem acesso à internet, então precisamos realizar esse tipo de atendimento”, finalizou a desembargadora

Com informações do TJAC, Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC

