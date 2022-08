Fluminense recebe o Cuiabá em Maracanã lotado

No ano passado, Atlético-MG e Palmeiras disputaram um lugar na final da Libertadores. Nesta quarta-feira (3), Galo e Verdão começam a decidir, novamente, uma classificação no principal torneio de clubes do continente: desta vez disputa as semifinais. A bola rola para o primeiro duelo entre alvinegros e alviverdes a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Em 2021, os paulistas levaram a melhor. Na partida de ida, no Allianz Parque, as equipes empataram sem gols. Na de volta, no Mineirão, nova igualdade, agora por 1 a 1, com gols dos atacantes Eduardo Vargas para o Atlético e Dudu a favor do Palmeiras. O critério do gol fora de casa (que não consta no regulamento deste ano) decidiu a classificação do Verdão, que ainda conquistaria o terceiro título sul-americano, sendo o segundo consecutivo, ao ganhar do Flamengo na decisão, em Montevidéu (Uruguai).

O cenário do confronto deste ano é diferente do ano passado. Em 2021, além de ter a melhor campanha daquela Libertadores, o Atlético liderava o Brasileirão (o Palmeiras estava em segundo) e também vinha forte na Copa do Brasil (onde o Verdão caiu na terceira fase, para o CRB). Os mineiros, inclusive, venceram os dois torneios. Desta vez, é o time paulista que encabeça a tabela do campeonato nacional (o Galo é o sétimo) e chega ao duelo como melhor time do torneio sul-americano, com 100% de aproveitamento após oito partidas.

Técnico que levou o Atlético aos títulos brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, Cuca foi recontratado após a demissão de Antonio “El Turco” Mohamed, mas a reestreia foi amarga: derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último domingo (31), pela 20ª rodada do campeonato nacional. Para complicar, o lateral Guilherme Arana saiu de campo reclamando de dores na coxa e virou dúvida – Dodô é opção. O volante Allan, que ainda cumpre suspensão pela expulsão no empate por 1 a 1 com o Emelec, em Guayaquil (Equador), no primeiro jogo do confronto das oitavas de final, está fora e deve dar a lugar a Otávio.

No reencontro de Cuca com a torcida no Mineirão, o Galo deve ir a campo com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guga (Guilherme Arana); Otávio, Jair e Nacho Fernández; Ademir, Keno e Hulk.

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira ainda não sabe se poderá contar com Rony, que está recuperado de uma lesão na coxa, mas sem ritmo de jogo. Na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no sábado passado (30), na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Brasileiro, José López foi escolhido como substituto do atacante. Na ocasião, o treinador português escalou o Verdão com força máxima.

A provável formação alviverde terá Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e José López.

Audio Player

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram