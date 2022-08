Nota Oficial do Deputado Federal Alan Rick

O deputado federal licenciado Alan Rick (União Brasil) aproveitou o início da noite desta segunda-feira, 01/08, para visitar os estandes da Expoacre. A edição 2022 da maior feira de negócios do Acre reúne 336 expositores e traz a expectativa de movimentar cerca de R$ 100 milhões nos nove dias.

“Por conta dos efeitos da Pandemia, não tivemos feira em 2020 e 2021 e ver toda essa estrutura, a felicidade de cada expositor, a maioria pequenos comerciantes, é muito gratificante. Estou feliz com a retomada! Parabenizo a toda equipe de governo e tenho certeza de que o balanço será muito positivo para a nossa economia, quem sabe até supere a expectativa.” – declarou Alan Rick.

Dentre os espaços visitados, o parlamentar esteve no galpão de negócios do Sebrae, onde foi recebido pelo diretor técnico da instituição Lauro Santos, o vice-presidente da Fecomércio, Marcos Lameira, e ainda, o capitão dos Portos, Marcelo de Souza Barbosa, e o sargento Guimarães, ambos da Capitania Fluvial de Porto Velho.

Santos apresentou os empreendimentos reunidos no espaço, todos apoiados pelo Sebrae e agradeceu o deputado pela atuação em favor dos empreendedorismo.

“O deputado federal Alan Rick foi uma força no congresso nacional, é membro da frente parlamentar do empreendedorismo e nos ajudou muito na defesa das nossas pautas” – disse.

Alan Rick visitou ainda empreendimentos da praça de alimentação e o estande do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – Ieptec/Dom Moacyr, onde participou da assinatura do termo de cooperação técnica entre o Instituto e o Corpo de Bombeiros Militar do Acre. A parceria vai viabilizar estágios, palestras, oficinas educativas e a prestação de múltiplos serviços entre as duas instituições.

