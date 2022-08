Mulher que integrava rede de traficantes do Juruá é condenada a 15 anos de prisão

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou, nesta segunda-feira (01), de uma reunião com o propósito de discutir medidas e firmar um acordo de intenções entre os governos do Acre e da Bolívia para alinhar o combate aos crimes transfronteiriços. A reunião foi realizada na cidade boliviana de Cobija, vizinha dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia.

A promotora de Justiça Pauliane Mezabarba representou o MPAC no encontro, que teve também a participação do vice-ministro de Segurança Cidadã da Bolívia, Roberto Ríos, do secretário de Segurança do Estado do Acre, coronel Paulo Cezar, do representante do Poder Judiciário, juiz de Direito Clóvis Lodi, além de outros integrantes dos governos e instituições dos dois países.

Na reunião, realizada como parte das ações do Gabinete Integrado contra o Crime Organizado Acre-Pando, criado em abril deste ano, os participantes definiram pontos do acordo, que prevê a instalação de câmeras com sistema de identificação facial em áreas de fronteira, patrulhamento terrestre e aéreo, intercâmbio de informações entre setores de inteligência, entre outras medidas.

Também foi estabelecida uma cooperação entre os Ministérios Públicos do Brasil e da Bolívia. A promotora de Justiça falou sobre o tema e exaltou a parceria no combate ao crime.

“A integração entre os governos brasileiro e boliviano, concretizada pelo compromisso de um diálogo constante entre as polícias e as autoridades civis, demonstra real preocupação com o crime organizado transnacional na fronteira e estabelece, de imediato, dentre outras medidas, um ponto focal entre os Ministérios Públicos dos dois países, para intercâmbio de informações sobre antecedentes e investigações realizadas”, destacou a promotora.

Agência de Notícias do MPAC

