“Feliz com a retomada” – diz Alan Rick em visita a estandes da Expoacre

Após dois anos de paralisação por conta da pandemia de covid-19, a Vereadora Ivoneide Bernardino lançou na noite deste sábado (30) a 4ª edição do projeto social “Sonho de menina, sou debutante”, que visa atender 50 meninas de famílias de baixa renda que irão completar ou já completaram 15 anos de idade em 2022 com um baile de aniversário e diversas ações sociais.

Idealizadora do referido projeto que já é tradição no município, a vereadora Ivoneide Bernardino destacou a importância de retornar com a ação neste ano. “É motivo de gratidão a Deus, após 2 anos de crise na saúde estarmos aqui realizando sonhos. Estou muito feliz pelo retorno desse projeto, tendo em vista que ter uma festa de 15 anos é um verdadeiro sonho para essas meninas. Agradeço a todos os nossos parceiros, que assim como eu, sonham em fazer a diferença em nossa sociedade”, afirmou.

O lançamento oficial ocorreu no auditório da Escola Messias Rodrigues, e contou com a presença da Presidente da Fundação Betel, Kerillen Ceil, do Presidente da Fundação Sonere, Geovane Shu, da Professora Francisca Iris, da senhora Luciene Carvalho, representando as mães das debutantes, e de representantes das secretarias de Educação, Cidadania, e Saúde.

Vale destacar que o projeto é uma realização da Vereadora Ivoneide Bernardino, juntamente com as Fundações Betel e Sonere, e conta com o apoio da Prefeitura de Sena Madureira, das Secretarias de saúde, Educação, Cidadania, Planejamento, Cultura, do CMDCA, da Cooperativa Sicredi, e do Café Serafim.

Por Ricardo Amaral-Acreonline

Fotos: Lucas Costa – Ascom PMSM

