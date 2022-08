Corinthians x Flamengo abre quartas da Copa Libertadores nesta terça

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Acreano de Futebol sub-20, o Esporte Clube Sena Madureira venceu a forte equipe do Andirá pelo placar de 1×0, na tarde desta quarta-feira (01) no estádio Florestão, em Rio Branco.

Com a vitória, os comandados do técnico Artur Oliveira seguem firme na briga por uma vaga na próxima fase da competição. O duelo desta tarde tinha caráter decisivo, tendo em vista que a equipe do vale do Iaco havia perdido as duas primeiras partidas.

Mesmo jogando fora de casa, a equipe senamadureirense não se intimidou e tomou a iniciativa desde o início do jogo, a boa atuação resultou no gol marcado pelo jovem Alifi. A vitória dar moral para o “Pitbul do Iaco” seguir na competição, visto que o Andirá é um dos melhores times do Estado, que em 2022 representou o Acre na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e na Copa do Brasil Sub-17.

O duelo foi prestigiado pelo Prefeito Mazinho Serafim, pela Vereadora Ivoneide Bernardino, e ainda pela diretoria do clube, representada pelo Presidente Doca Madureira, e o vice-presidente Rutinaldo Queiroz (Choquito).

Por Ricardo Amaral

