Alan Rick recebe medalha de mérito da Polícia Militar

O deputado federal Alan Rick (União Brasil), pré-candidato a senador da república nas eleições deste ano, se reuniu no último final de semana, com representantes de um importante setor da economia Acreana: o Agronegócio. Na ocasião, recebeu apoio declarado do maior plantador de soja e milho do Acre, o pecuarista Jorge Moura.

Jorge Moura, há meses, tinha lançado seu nome como pré-candidato a governador, mas resolveu retirá-lo para apoiar a reeleição de Gladson Cameli.

Ao hipotecar integral apoio a Alan Rick, ele disse que acredita no potencial do mesmo para fortalecer cada vez mais o setor. “Nós precisamos hoje, nós que somos do Agro, de pessoas que apoiem o nosso presidente Bolsonaro, pois ele é um dos padrinhos do Agro. O Agronegócio é quem sustenta o Brasil e o mundo. Hoje estamos aqui declarando apoio ao nosso amigo Alan Rick porque ele sempre apoiou. Eu acredito muito em políticos que não se vendem e que sempre procurou melhorar a capacidade da população”, destacou.

Bastante entusiasmado e feliz em face do anúncio de Jorge Moura, Alan Rick agradeceu pela confiança e sustentou que continua firme trabalhando pelo Acre. “Nessa pré-campanha, estamos ouvindo os diversos setores da comunidade. O Agronegócio é um setor muito importante e receber esse apoio é fundamental. Muito obrigado ao amigo Jorge Moura, ao empresário Rico Leite e todos os demais que se juntam a nós nessa empreitada”, salientou.

O secretário da Sepa, Edivan Maciel, também acompanhou a reunião e também manifestou apoio a Alan Rick.

Também estiveram presentes no encontro: Manoel Maia (prefeito de Capixaba), o deputado estadual Antônio Pedro, Rico Leite (proprietário da Uninorte), o pecuarista Mambira, de Senador Guiomard e Jairo Cassiano, secretário-geral do União Brasil no Acre.

Da Redação-Acreonline

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram